Juventus-Torino 0-0, Lazaro: “Due punti persi? Non la penso così perchè…”

Le parole dell'esterno granata dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 21:57)

E' terminato il derby Juventus-Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Valentino Lazaro, ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come valuti la gara di oggi?

"Sappiamo che nel derby serve la grinta e lo spirito Toro, oggi lo abbiamo fatto. Ho visto grinta in squadra e penso che potevamo fare meglio con la palla nel primo tempo ma sono orgoglioso della personalità della mia squadra".

Avete lavorato molto bene in difesa...

"Abbiamo preparato tutto questo in settimana. Secondo me questa squadra ha più qualità ma questo è un processo e dobbiamo crescere e migliorare, possiamo essere orgogliosi ma sapendo che si può fare di più"

Il gol sfiorato da Adams?

"Oggi non ha segnato ma non è colpa sua, stiamo tutti insieme e lavoriamo per queste occasioni. Sapevamo che contro la qualità della Juve dovevamo difendere di squadra con 2-3 occasioni a partita. Anche il tiro di Asllani nel finale o quello di Simeone nel primo tempo. Possiamo essere orgogliosi anche se è tanto tempo che non vinciamo e volevamo farlo, ci spiace".

Ci descrivi Paleari?

"Per noi non è stato un leader silenzioso perché è sempre stato integrato ed era l'uomo spogliatoio. Per lui è stato facile inserirsi nelle partite, questo è un bel gruppo e una top squadra. Lui ci dà una grandissima mano ed è sempre importante per il gruppo non avere un solo portiere di livello e lui lo è sempre stato".

Cos'è cambiato a livello di attenzione nel finale di gara?

"Difficile da dire, il mister ci ha detto tutta la settimana che nel derby serve mentalità dall'inizio alla fine. Serve cuore e cervello e stiamo crescendo. Anche i risultati si vedono, non perdiamo da 5-6 partite. Lavoriamo su questo e siamo sulla strada giusta".

Quando pensi che il Toro farà il salto mentale per cui parlare di due punti persi nel derby e non di uno guadagnato?

"Sono un calciatore e quasi tutti se non vincono pensano ai punti persi. Sappiamo che sono tanti anni che non vinciamo il derby e volevamo farlo con grinta. Abbiamo avuto le occasioni, è difficile dire che sono due punti persi perché è da tanti anni che non si vince e volevamo farlo ma questo è un buon punto in casa loro".