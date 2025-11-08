tor partite Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Ngonge e Simeone

PREPARTITA

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Ngonge e Simeone

Le scelte di Spalletti e Baroni per il derby
A un'ora circa dal derby della Mole, sono state diramate le formazioni ufficiali: per il Torino, confermate le indiscrezioni della vigilia di Toro News: Baroni sceglie la coppia d'attacco formata da Ngonge e Simeone, con Vlasic a ispirarli. Parte in panchina, dunque, Che Adams. A sinistra ecco Lazaro, Nkounkou parte fuori. In porta, come chiaro già alla vigilia, c'è Paleari. Per la Juventus, ecco Rugani e Koopmeiners in difesa. Il tridente offensivo di Spalletti è formato da Conceicao, Yildiz e Vlahovic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-TORINO

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni

