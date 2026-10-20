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Il Toro trova la seconda vittoria consecutiva

Il Torino e Abate si godono il 3-0 sul Parma in trasferta e la seconda vittoria consecutiva, arrivata con una prestazione ricca di segnali positivi. Al Tardini sono stati tanti i granata a mettersi in mostra, tra conferme e sorprese: dal Cholito Simeone, tornato a ruggire con una doppietta, a Bragança, instancabile in mezzo al campo. Ma chi sono stati i cinque migliori granata della sfida? Ecco la Top 5 di Parma-Torino.

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