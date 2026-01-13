Lazaro pre Roma-Torino: “Fare una grande partita anche per il campionato”

Poco prima dell'inizio di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Valentino Lazaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole:
"Noi sappiamo che è una partita importante perché giocheremo ancora con la Roma. E' fondamentale fare una grande partita non solo perché dobbiamo superare il turno ma anche per il campionato"
Prenderete le misure alla Roma?
"Dobbiamo prendere le due partite separatamente"
