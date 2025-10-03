Lazio, Gila: “Contro il Torino una partita complicata, ma abbiamo un vantaggio…”

Una volta vinta per 0-3 la sfida del Marassi contro il Genoa, la Lazio è pronta ad affrontare sul campo di casa, quello dell'Olimpico di Roma, il Torino di Baroni. La sesta giornata, a partire dalle 15 di domani, sabato 4 ottobre, vede in programma la sfida tra biancocelesti e granata, tra Sarri e Baroni. A commentare la sfida, ai microfoni del club, è intervenuto Mario Gila. Il difensore spagnolo ha commentato la vittoria e la previsione sulla sesta di Serie A: "Vincere su un campo come quello del Genoa era fondamentale, il successo ottenuto a Marassi ci permette ora di affrontare la gara contro il Torino in modo più positivo".

Gila: "Abbiamo un vantaggio sul Torino"

"Ci aspetta una partita complicata" ha spiegato il difensore biancoceleste, che ha però anche parlato di un vantaggio di cui godono sui loro prossimi avversari: "Sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni, e questo sarà un piccolo vantaggio per noi ma dovremo andare al 100% per dare continuità e migliorare la nostra classifica". Inoltre, il difensore ex Real Madrid ha commentato il momento della propria squadra: "Siamo sempre stati solidi finora a parte la prima partita all’esordio contro il Como. Anche contro il Sassuolo e la Roma abbiamo concesso poco: sono sicuro che quest’anno in tante partite non subiremo gol. Credo molto nelle potenzialità di questa Lazio. Siamo una squadra in crescita con un progetto importante, con il tempo faremo grandi cose. Abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi". In conclusione, Mario Gila ha espresso ottime parole sul proprio allenatore, Maurizio Sarri. All'ex tecnico di Napoli e Juventus va il merito di aver tenuto unito lo spogliatoio nonostante alcune difficoltà iniziali: "Sono felice della fiducia che Sarri ha nei miei confronti, il mister ora è più sereno e riesce a trasmettere tranquillità anche a noi".