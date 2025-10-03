Cominciano ad arrivare certezze in vista della sesta giornata di Serie A, che vedrà contrapporsi Lazio e Torino in quel dell'Olimpico di Roma a partire dalle 15 di domani, sabato 4 ottobre. Se per i convocati del Torino sarà necessario attendere domattina, la Lazio ha comunicato i propri giocatori che saranno a disposizione di Maurizio Sarri tramite i propri canali social. L'ex tecnico di Napoli e Juve ritrova per il centrocampo Belahyane, ma nello stesso settore rimane costretto a rinunciare - oltre allo squalificato Guendouzi - a Rovella, Vecino e Dele-Bashiru. Sulle corsie assenti anche Marusic e Pellegrini. Di seguito i convocati di Sarri per la sfida contro il Torino:
Lazio, i convocati per il Torino: Sarri ritrova Belahyane, non ce la fa Vecino
I giocatori a disposizione dei biancocelesti per la sesta giornata di Serie A
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni
