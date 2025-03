Lazio-Torino 1-1: Gineitis momento d’oro! Buon punto per i granata

Dopo 6' scatta subito il giallo per Lazaro, che spende il fallo per fermare un contropiede di Isaksen dopo un angolo gestito male dai granata. In un avvio di gara caratterizzato da tanti errori tecnici da entrambe le parti, il primo spunto degno di nota è di Zaccagni, che calcia su cross di Isaksen ma trova i guantoni di Vanja. Il portierone serbo è invece reattivo al 17' a murare su Pedro, rimediando a un suo grave errore dopo uno stop sbagliato nel tentativo di anticipare proprio lo spagnolo, quindi Isaksen non inquadra lo specchio. È quindi Rovella a mandare a lato su suggerimento dello svedese, dopo un pallone perso da Adams in ripartenza. La prima vera occasione del Toro arriva al 31': Adams trova una sponda per Vlasic, che non riesce a calciare controllando male da buona posizione. Al 40' Zaccagni spende quindi il giallo per fermare uno spunto del croato. Un minuto più tardi Adams non riesce invece a capitalizzare dopo un gran recupero di Casadei su Guendouzi, riuscendo ad anticipare Provedel ma senza inquadrare lo specchio. Dopo tre minuti di recupero, si va dunque all'intervallo col risultato ancora inchiodato sullo 0-0. E dopo i due fischi dell'arbitro arriva il giallo per Maripan, ammonito per proteste.

Il secondo tempo: Gineitis risponde a Marusic

In avvio di ripresa è subito decisivo Provedel a negare il vantaggio a una zuccata di Maripan, trovato da un calcio di punizione di Biraghi. Al 57' arriva il giallo per Ricci, che interrompe fallosamente una ripartenza di Pedro. Nello stesso minuto arriva il vantaggio della Lazio: lo spagnolo serve Marusic che dal limite dell'area batte Vanja con un destro piazzato sul secondo palo. Al 64' anche Walukiewicz spende il giallo dopo un buono spunto di Elmas, che non riesce però a servire Vlasic al limite dell'area. Baroni si gioca quindi il primo cambio: fuori Dia per Noslin. Al 67' ci pensa Vanja con il piede a negare il raddoppio a Zaccagni, dopo un pallone perso da Elmas in mezzo al campo. Il gigante serbo si ripete pochi istanti più tardi su un colpo di testa di Noslin, mentre i padroni di casa protestano per un tocco di braccio di Maripan che non è però punibile per regolamento. Vanoli prova a scuotere i suoi con tre cambi: Gineitis, Karamoh e Sanabria rilevano Casadei, Walukiewicz e Vlasic. Toro ridisegnato dunque con il 4-2-4, con Lazaro arretrato sulla linea dei difensori ed Elmas spostato sulla corsia di destra. Baroni risponde con Dele Bashiru e Pellegrini per Pedro e Hysaj. Il pareggio del Toro arriva all'82' e porta la firma di Gineitis, al terzo centro in granata dopo il gran gol in nazionale. Karamoh serve Biraghi, che si smarca in profondità e mette in mezzo, trovando a rimorchio dopo una deviazione la conclusione del lituano, che infila Provedel tra le gambe. All'85' arrivano le ultime mosse di Vanoli: Pedersen e Ilic, alla prima chance dopo la mancata cessione allo Spartak Mosca, rilevano Adams e Lazaro, con i granata che dunque tornano al 4-2-3-1. Baroni prova invece a giocarsela con Tchaouna per Isaksen. Scattano quindi quattro minuti di recupero, in archivio senza particolari occasioni. Strappa dunque un buon punto il Toro, fermando una squadra alla disperata ricerca di una vittoria per restare attaccata alla zona Champions. Sono cinque i risultati utili consecutivi per i granata, che vanno ora a segno da undici partite di fila dando prova di continuità nelle prestazioni.