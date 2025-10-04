Lazio-Torino 2-1 al 45′: una doppietta di Cancellieri risponde a Simeone

Le scelte

Nonostante l'assenza di Ismajli, Baroni conferma il 3-4-3 come modulo iniziale. Tameze trova spazio in una difesa completata da Maripan al centro e Coco sulla sinistra. Pedersen e Lazaro sono i due esterni, in mezzo al campo ancora Asllani e Casadei. Nessun cambiamento nemmeno nel reparto avanzato: Ngonge e Vlasic a supporto di Vlasic. Sarri perde in extremis Zaccagni e se la gioca con Cancellieri, Dia e Pedro a supporto di Castellanos.