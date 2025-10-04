Lazio-Torino 2-1 al 45′: una doppietta di Cancellieri risponde a Simeone

Non basta Simeone, il Toro si fa recuperare da una doppietta di Cancellieri all'Olimpico di Roma. Granata più positivi sul piano del gioco, subito avanti e a un passo del raddoppio; biancocelesti a segno con due ripartenze in velocità del suo esterno. Servirà dunque una scossa alla squadra di Baroni nella ripresa per ribaltare a loro volta la gara.
Nonostante l'assenza di Ismajli, Baroni conferma il 3-4-3 come modulo iniziale. Tameze trova spazio in una difesa completata da Maripan al centro e Coco sulla sinistra. Pedersen e Lazaro sono i due esterni, in mezzo al campo ancora Asllani e Casadei. Nessun cambiamento nemmeno nel reparto avanzato: Ngonge e Vlasic a supporto di Vlasic. Sarri perde in extremis Zaccagni e se la gioca con Cancellieri, Dia e Pedro a supporto di Castellanos.
Parte bene il Toro, trascinato dalle giocate di Ngonge. Ed è proprio il belga a dare il via all'azione dello 0-1 di Simeone. Il Cholito deve solo appoggiare in rete dopo una respinta corta di Provedel su tiro cross di Pedersen. Secondo gol stagionale per l'argentino, nella stessa porta in cui aveva deciso la vittoria con la Roma. Il portiere della Lazio è quindi provvidenziale a negare il raddoppio di Ngonge dopo un retropassaggio sbagliato di Pedro. Sul ribaltamento di fronte Cancellieri trova il pareggio, ripartendo in velocità e beffando un non impeccabile Israel con una botta dal limite. Pedro si fa perdonare l'errore con un gran pallone, approfittando di un pallone gestito male da Simeone sulla trequarti. Al 32', dopo un fallo dal limite su Simeone non fischiato, Asllani spende il giallo per fermare una ripartenza di Gila. L'albanese scalda quindi i guantoni di Provedel con un gran destro al volo dal limite. È però la Lazio a trovare il vantaggio con una doppietta di Cancellieri, che fa una gran giocata. Al 39' l'esterno si avventa su un lancio lungo di Basic, che trova ancora sguarnita la difesa granata, supera Lazaro con un gran controllo a seguire, lo fulmina rientrando con il tacco e batte Israel con il mancino. La risposta del Toro culmina in un buon cross di Pedersen che vede Hysaj chiudere in extremis su Simeone. Dopo un minuto di recupero, si va all'intervallo sul 2-1.
