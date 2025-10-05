Lazio-Torino 3-3, l’analisi dei gol: non solo Dembelé, male anche Israel e Lazaro

Continuano le amnesie e i problemi in difesa dei giocatori del Torino che anche nella trasferta sul campo della Lazio concedono altri tre gol e il bottino totale di reti incassate nelle prime sei giornate di campionato sale già a 13 (nessun altro ha fatto numeri del genere in Serie A, neanche le ultime della classe in zona retrocessione). In questa partita all'Olimpico di Roma ovviamente grande delusione nei confronti del Toro la lascia il brutto errore di Dembelé che causa il terzo gol biancoceleste e che costa due punti ai granata di Baroni. Ma in generale anche in occasione delle altre due reti della Lazio i giocatori del Toro avrebbero dovuto fare di più, specialmente Israel e Lazaro.