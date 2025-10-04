Lazio-Torino, i convocati di Baroni: torna Ilic, fuori Anjorin e Ismajli

4 ore al fischio d'inizio della sesta giornata di Serie A per il Torino di Marco Baroni che è atteso, a partire dalle 15 di oggi, sul campo dell'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre, è arrivata la lista dei giocatori a disposizione del tecnico dei biancocelesti, con una defezione di questa mattina: Mattia Zaccagni non sarà della partita. Negli ultimissimi minuti è invece arrivata la lista dei convocati di Baroni, che vede il reintegro di Ilic, che era stato tenuto fuori per scelta tecnica, e le conferme degli infortunati: sono fuori Anjorin e Ismajli. Di seguito la lista dei 24 giocatori a disposizione del tecnico granata.