Lecce-Torino 2-1, Asllani: “Rigore brutto, ci metto la faccia”

Le parole dei protagonisti al termine del lunch match di Serie A

Andrea Croveri 30 novembre - 14:48

È terminato il match delle 12:30 di oggi, domenica 30 novembre, che ha visto il Torino affrontare il Lecce in trasferta. Al termine dell'incontro, terminato per 2-1 per i padroni di casa, Asllani ha commentato la partita ai microfoni di DAZN.

“Ho voluto venire io ai microfoni perché mi devo assumere le responsabilità. Poi certo, non possiamo buttare via in questo modo i primi 30 minuti. Nel secondo tempo siamo entrati in campo aggressivi con la voglia di ribaltare la partita. Poi è capitato questo rigore, ho calciato malissimo. Eppure non mi era mai capitato di sbagliarne uno. Chiedo scusa a tutta la squadra, so che non c’è bisogno nei loro confronti, ma mi assumo tutta la responsabilità”.

Oggi cosa non ha funzionato? “Quando ci alziamo, subiamo troppo. Quando mi alzo sul mediano loro, nessuno in difesa rompe la linea e si creano spazi. Tuttavia, non si possono regalare i primi trenta minuti, ci siamo fatti mettere sotto e non può succedere specie dopo una partita come quella contro il Como”.