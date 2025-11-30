Lecce-Torino 2-1, Berisha: “Oggi vittoria importante”

È terminato il match delle 12:30 di oggi, domenica 30 novembre, che ha visto il Torino affrontare il Lecce in trasferta. Al termine dell'incontro, terminato per 2-1 per i padroni di casa, Berisha , man of the match dell'incontro, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN.

"Partita importante, secondo me l’abbiamo meritata per come l’abbiamo gestita. È una vittoria che pesa. Quanto è stato decisivo Falcone? Troppo. Ho vinto il premio di migliore in campo, ma lo devo condividere con lui, ci ha salvato la settimana. La mia prova? Sono contento, ma condivido la soddisfazione con gli altri centrocampisti, che mi hanno aiutato molto”.