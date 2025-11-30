Lecce-Torino 2-1, Falcone: “Parare i rigori è una mia caratteristica”

Asllani non aveva mai sbagliato un rigore… “Allora è una mia caratteristica. Me lo sentivo che lo avrei parato, perché dopo quattro anni qui non avevo ancora parato un rigore in casa. È capitato oggi, in una partita importante. La vittoria ha un bellissimo sapore. Potevamo fare meglio in alcune partite qui in casa, avremmo potuto fare un altro gol per blindare la vittoria, ma ci godiamo questo risultato con i nostri tifosi. Dedico il rigore parato alla mia famiglia perché ne stiamo passando tante”.