Cadono i granata al Via del Mare, decisivi i due gol del Lecce nel primo tempo e la parata di Falcone allo scadere. I granata escono dal campo con rammarico e la consapevolezza che, soprattutto nel primo tempo, si doveva fare di più. Il match è stato sin da subito aggressivo, ma non nervoso, salvo poi cambiare sul finale, con parecchi ammoniti in pochi minuti a causa della stanchezza e della voglia di entrambe le squadre di portare a casa il risultato.
postpartita
Lecce-Torino 2-1, il tabellino: in gol Adams, quanti ammoniti sul finale
Il tabellino di Lecce-Torino 2-1—
Reti: 20’ Coulibaly, 22’ Banda, 57’ Adams
Ammoniti: 78’ Casadei, 80’ Ramadani, 81’ Danilo Veiga, 83' Coco, st 84’ Coulibaly, st 84' Ngonge
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti (st 20’ Morente), Berisha (st 37’ Kaba), Banda (st 20’ Sottil); Stulic (st 47’ Ndaba). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Camarda, Gorter, Maleh. Allenatore: Di Francesco.
Torino (3–5-1-1): Israel; Tameze (st 15’ Ngonge), Maripan, Coco; Pedersen (st 25’ Lazaro), Casadei, Asllani, Gineitis (pt 36’ Zapata), Nkounkou (st 25’ Masina); Vlasic (st 25’ Aboukhlal); Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Anjorin, Dembele. Allenatore: Baroni.
