Lecce-Torino 2-1, il tabellino: in gol Adams, quanti ammoniti sul finale

Cadono i granata al Via del Mare, decisivi i due gol del Lecce nel primo tempo e la parata di Falcone allo scadere. I granata escono dal campo con rammarico e la consapevolezza che, soprattutto nel primo tempo, si doveva fare di più. Il match è stato sin da subito aggressivo, ma non nervoso, salvo poi cambiare sul finale, con parecchi ammoniti in pochi minuti a causa della stanchezza e della voglia di entrambe le squadre di portare a casa il risultato.