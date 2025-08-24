Prima giornata di campionato per il Torino di Marco Baroni. I granata arrivano all’appuntamento dopo il successo in Coppa Italia contro il Modena, firmato dalla rete decisiva di Vlasic. Ora, però, l’asticella si alza: a San Siro li attende l’Inter del nuovo allenatore Cristian Chivu. Una sfida affascinante contro una delle incognite della stagione, ma pur sempre una squadra di altissimo livello, che offrirà al Toro l’occasione di misurarsi e valutare anche l’impatto dei nuovi acquisti. Come da tradizione, ma per la prima volta nella sua esperienza torinese, Marco Baroni si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match. L’allenatore granata risponderà alle domande dei giornalisti accreditati, raccontando la preparazione alla sfida e le sensazioni della vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni.
prepartita
Baroni pre Inter-Torino: “Adams? Ad oggi non c’è una cessione in vista”
Le parole del tecnico granata nella conferenza pre-partita