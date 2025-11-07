Baroni pre Juventus-Torino: “Sentimento e coraggio, così cercheremo l’impresa”

Le parole del tecnico alla vigilia del derby della Mole

Manca un giorno all'attesissimo derby d'andata tra Juventus e Torino. Marco Baroni presenta in conferenza stampa la stracittadina contro la squadra di Luciano Spalletti, in programma all'Allianz Stadium domani alle 18. Di seguito le risposte del tecnico granata alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino.

Un pensiero per don Riccardo Robella?

"Aspettiamo notizie, gli siamo tutti vicini".

Questo è il derby con più differenze tra le due squadre. Da allenatore, che tipo di sensazioni ha?

"La storia è importante, il derby di Torino è di grande sperequazione e lo dimostrano i numeri. Dobbiamo portare sentimento e incarnare la storia bellissima del popolo granata con una partita di forza, sentimento e coraggio. Così dobbiamo provare l'impresa".

Dal punto di vista tecnico come si affronta questa Juve?

"Stanno bene fisicamente, merito anche di Tudor. Spalletti ha toccato i tasti giusti, stanno bene. Sappiamo che sono forti ma dobbiamo pensare a noi per portare in campo una partita di grande valore, attenzione, compattezza e dedizione. Abbiamo la grande opportunità di portare in campo i nostri valori".

È più importante l’aggressività che avete davanti o alzare la soglia di attenzione?

"Queste partite non lasciano spazio a momenti di disattenzione, vanno vissute con presenza individuale e di squadra. Dobbiamo alzare il livello. Non mi piace parlare di partita perfetta perché il calcio è uno sport di errore, ma dobbiamo portare i valori della storia del Toro".

Il Toro non vince da 10 anni. La pressione sui giocatori aumenta?

“La pressione è dettata dai valori che ci saranno in campo. Dobbiamo essere consapevoli di giocare contro una squadra forte, ma dobbiamo scendere in campo con la luce negli occhi e con coraggio per fare una partita di grande valore”.

Che settimana è stata?

“La voglia è tanta, la squadra è accesa e sente la partita. Chiudiamo il lavoro con la rifinitura e poi siamo dentro la partita”.

Ismajli a Empoli ha annullato Vlahovic. Può essere l’uomo giusto in difesa?

“Non c’è un ballottaggio con Tameze, uno parte e uno sarà della partita. Mi riservo la rifinitura per fare delle valutazioni. Sono entrambi affidabili e pronti a questa partita”.

Come vivrà il derby fuori dal campo?

“Ho un grande dispiacere, ma vivrò la partita con la squadra anche se più distante. C’è Leo Colucci al mio posto, è abituato a fare il primo allenatore e ha grande valore morale e professionale. Ha bisogno di pochi input, viviamo tutti i giorni la squadra insieme. Io soffrirò un pochino più distante”.

Ci sono 14 giocatori che non hanno mai vissuto il derby. Come si prepara?

“In questo momento è importante l’avvicinarsi a queste partite, vanno vissute, giocate e sentite. È una grande opportunità e non si può sprecare. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma chi non ha mai giocato un derby ha una grande opportunità e deve essere un moltiplicatore di energie. Le abbiamo coltivate in settimana e le porteremo in campo”.

Che cosa le piace di Spalletti?

"Ha grande esperienza, è stato un riferimento. Ha una grande opportunità, so che se la giocherà bene. Ma domani cercheremo di complicare il più possibile la vita alla Juventus. Abbiamo una grande opportunità e noi dobbiamo guardare quello".

Come sta Nkounkou?

“Mi riservo ancora la sua situazione. È disponibile, ha fatto 3 allenamenti con la squadra e sta bene: se no parte subentra. Era in crescita e ha avuto un piccolo intoppo, lo aspetto dove lo ho lasciato”.

Come sta Israel? Chi farà il regista?

“Israel sta sempre meglio e sta rientrando. Le prestazioni e la voglia con cui ha giocato Paleari ci permettono di non forzarne il rientro, Alberto sarà in campo dal primo minuto. Ilic e Asllani sono due giocatori di grande qualità: Ivan è salito a livello prestativo e quello è un ruolo dove serve molta qualità. Sto cercando di gestire al meglio le loro qualità e le rotazioni dipendono da una crescita di valori di entrambi che vorrei gestire nel migliore dei modi”.