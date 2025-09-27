Baroni pre Parma-Torino: “Conta l’energia più che il sistema di gioco”

1 di 4

CONFERENZA STAMPA

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 25: Torino FC head coach Marco Baroni looks on during the Coppa Italia match between Torino and Pisa at Stadio Olimpico on September 25, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Antivigilia di Parma-Torino, quinta giornata di Serie A. Marco Baroni presenta in conferenza stampa la gara contro il Parma di Cuesta, in programma lunedì alle 18 allo stadio Tardini. Il tecnico è atteso in sala conferenze alle 15 per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati.

14.50 Siamo collegati dallo Stadio Olimpico-Grande Torino. Si attende l’arrivo di Baroni

15.05 Arrivato Baroni, via alla conferenza

E' la prima volta che il Torino affronta una squadra sulla carta alla portata. E' una tappa fondamentale del percorso?

"In Serie A non esistono partite facili. Il Parma merita più punti di quelli che ha e sarà una partita difficile per noi e ci stiamo preparando bene per affrontare questa difficoltà".

Dopo il Parma e il Settimo ha avuto le risposte giuste da chi gioca meno?

"La partita che abbiamo fatto ieri ci è servita per mettere minutaggio a chi gioca meno. La partita di Coppa Italia ci è servita per crescere. Per molti era una verifica, ma ogni giorno vedo i miei giocatori e ho fiducia in ognuno di loro. Ogni allenamento è un'opportunità di crescita".

Dopo il Pisa ha parlato di egoismo. E' riuscito a lavorare su questo?

"Questo fa anche parte della crescita che deve esserci dal punto di vista mentale. In alcuni frangenti, specialmente vicino all’area avversaria, c’è stata troppa frenesia e qualche personalismo. Dobbiamo tutti lavorare di squadra".