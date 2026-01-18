Tutto pronto per la sfida tra Torino e Roma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della gara all'Olimpico Grande Torino, il nuovo acquisto giallorosso Donyell Malen ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.
PREPARTITA
Malen pre Torino-Roma: “Giocherò punta. Gasperini vuole che faccia gol”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio del match tra granata e giallorossi
Benvenuto Malen. Non hai giocato come avresti voluto in Inghilterra. Qual è il suo obiettivo a Roma? “Giocare, segnare e aiutare la squadra. Dobbiamo fare un grande lavoro”.
Ha già parlato con Gasperini sul ruolo? “Sì, vuole che giochi punta, segni e disturbi la difesa”.
Cosa pensa della Roma? “Grande squadra. Tra le più importanti in Serie A. Dobbiamo vincere le partite e continuare”.
