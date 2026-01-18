Malen pre Torino-Roma: “Giocherò punta. Gasperini vuole che faccia gol”

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Roma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della gara all'Olimpico Grande Torino, il nuovo acquisto giallorosso Donyell Malen ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Benvenuto Malen. Non hai giocato come avresti voluto in Inghilterra. Qual è il suo obiettivo a Roma? “Giocare, segnare e aiutare la squadra. Dobbiamo fare un grande lavoro”.