Manna pre Torino-Napoli: “McTominay e Hojlund? Inutile correre rischi, c’è la Champions”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre - 17:36

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, il DS azzurro Giovanni Manna ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Aveva già visto l’intervista del Cholito? “Sì, è un giocatore dal grande valore umano. Gli vogliamo bene e gli auguriamo il meglio”.

Riguardo all’assenza di McTominay e Hojlund? “Giochiamo tante partite, è inutile correre rischi. Lunedì partiamo per la Champions, è importante non prendersi dei rischi. Abbiamo deciso di comune accordo di preservarli”.

La costruzione della rosa è stata anche in funzione di essere più imprevedibili dell’anno scorso? Proprio oggi si può dare una risposta con Spinazzola alto… “Certo. La costruzione della rosa è andata in quella direzione, soprattutto quando abbiamo percepito che è difficile lasciare fuori un centrocampista. L’importante è lavorare, mettersi a disposizione ed essere pronti. Qualcuno ha avuto meno spazio ma è normale, la stagione è lunga e abbiamo tante partite. Siamo tranquilli e contenti, dobbiamo dare continuità. Il lavoro quotidiano è stato positivo, speriamo di farlo vedere in campo”.

A volte ci si dimentica di Lukaku, come sta? “L’ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando il percorso riabilitativo in Belgio. Arriva o la prossima settimana o quella dopo. Non bisogna accelerare i tempi ma fare le cose in modo oculato. Non l’abbiamo forzato, noi lo aspettiamo. Per noi è un giocatore importante, un leader. L’abbiamo sostituito e siamo tranquilli, ma per noi lui è fondamentale”.