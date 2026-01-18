Massara pre Torino-Roma: “Malen potrà darci un contributo importante da subito”

1 di 2

FROSINONE, ITALY - AUGUST 16: AS Roma Sports Director Frederic Massara during the pre-season match between AS Roma and Neom on August 16, 2025 in Frosinone, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Roma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della gara all'Olimpico Grande Torino, il ds giallorosso Frederic Massara ha commentato il match ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Investimento da 52 milioni per due attaccanti. Che primo approccio ha visto da parte di entrambi? “Sono due ragazzi forti, molto diversi nel percorso. Uno è un giovane talento, un altro è un ragazzo dai livelli internazionali che nell’immediato potrà darci un grande contributo”.

Ci sarà spazio per un attaccante esterno? E con Fortini? “Ci sono ancora 15 giorni di mercato, vedremo le opportunità. Ci sono ancora dei colpi che potranno essere fatti. Vedremo come evolveranno le situazioni nelle prossime settimane”.

C’è un percorso comune tra lei e Gasperini nella scelta dei giocatori? “Ci confrontiamo quotidianamente. Vogliamo costruire una Roma forte, che possa durare nel tempo”.

Ci sono altri giocatori in uscita oltre a Baldanzi? “Valuteremo nelle prossime settimane se qualcuno potrà trovare più spazio altrove”.

Ferguson? “Sta crescendo tanto e sta facendo vedere tutte le sue qualità. Contiamo su di lui quando tornerà. Zirkzee? Il Manchester ha chiuso in maniera netta”.