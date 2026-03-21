Prima dell'inizio del secondo tempo, il numero 4 granata ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito alla partita giocata dal Toro, al momento sull'1-1. Di seguito la sua dichiarazione:
serie a
Milan-Torino 1-1 al 45′, Prati: “Grande partita contro una grande squadra”
Le parole dei protagonisti del match Milan-Torino
Cosa vi ha detto D'Aversa negli spogliatoi?
"Ha detto di crederci, di fare le cose che abbiamo preparato. Stiamo facendo una grande partita contro una grande squadra. Dobbiamo continuare così".
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