tor partite Milan-Torino 1-1 al 45′, Prati: “Grande partita contro una grande squadra”

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Milan-Torino 1-1 al 45′, Prati: “Grande partita contro una grande squadra”

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Le parole dei protagonisti del match Milan-Torino
Andrea Croveri
Andrea Croveri Redattore 

Prima dell'inizio del secondo tempo, il numero 4 granata ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito alla partita giocata dal Toro, al momento sull'1-1. Di seguito la sua dichiarazione:

Cosa vi ha detto D'Aversa negli spogliatoi?

"Ha detto di crederci, di fare le cose che abbiamo preparato. Stiamo facendo una grande partita contro una grande squadra. Dobbiamo continuare così".

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