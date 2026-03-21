Milan-Torino 3-2, Athekame: “Nell’intervallo ci siamo parlati ed è andata meglio”

“Cosa è successo nello spogliatoio all’intervallo? Il mister ci ha parlato e tutti volevamo fare ottime cose. Siamo entrati in campo con cattiveria e la partita per noi è stata molto migliore. I miei miglioramenti? Lavoro molto a Milanello con il mister e lo staff. Sono molto soddisfatto. In allenamento proviamo sempre diversi assetti perché le partite cambiano. Quindi proviamo sia la difesa a cinque, sia quella a quattro”.