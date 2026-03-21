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Milan-Torino 3-2, Athekame: “Nell’intervallo ci siamo parlati ed è andata meglio”

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Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Andrea Croveri
Andrea Croveri Redattore 

Termina 3-2 l'incontro tra Milan e Torino alla Scala del Calcio. Al termine del match, valido per la trentesima giornata di campionato, Athekame ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Cosa è successo nello spogliatoio all’intervallo? Il mister ci ha parlato e tutti volevamo fare ottime cose. Siamo entrati in campo con cattiveria e la partita per noi è stata molto migliore. I miei miglioramenti? Lavoro molto a Milanello con il mister e lo staff. Sono molto soddisfatto. In allenamento proviamo sempre diversi assetti perché le partite cambiano. Quindi proviamo sia la difesa a cinque, sia quella a quattro”.

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