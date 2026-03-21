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Milan-Torino 3-2, Fofana: “Cos’è cambiato nel secondo tempo”

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Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Andrea Croveri
Andrea Croveri Redattore 

Termina 3-2 l'incontro tra Milan e Torino alla Scala del Calcio, valevole per la 30° giornata di Serie A. Al termine del match, Fofana ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

"Cos'è successo all'intervallo? Dopo il primo tempo abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo tornati in campo con più voglia in avanti e abbiamo segnato subito due gol. Sulla mia esultanza, è un misto tra quella di Leao e Pulisic, il gol è per loro: se faccio la loro esultanza, magari faccio più gol".

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