Termina 3-2 l'incontro tra Milan e Torino alla Scala del Calcio, valevole per la 30° giornata di Serie A. Al termine del match, Fofana ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
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Milan-Torino 3-2, Fofana: “Cos’è cambiato nel secondo tempo”
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
"Cos'è successo all'intervallo? Dopo il primo tempo abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo tornati in campo con più voglia in avanti e abbiamo segnato subito due gol. Sulla mia esultanza, è un misto tra quella di Leao e Pulisic, il gol è per loro: se faccio la loro esultanza, magari faccio più gol".
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