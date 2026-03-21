Milan-Torino 3-2, Fofana: “Cos’è cambiato nel secondo tempo”

"Cos'è successo all'intervallo? Dopo il primo tempo abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo tornati in campo con più voglia in avanti e abbiamo segnato subito due gol. Sulla mia esultanza, è un misto tra quella di Leao e Pulisic, il gol è per loro: se faccio la loro esultanza, magari faccio più gol".