Milan-Torino 3-2, il tabellino: quattro ammoniti, solo uno è granata

L'incontro tra Milan e Torino si è concluso con una sconfitta per i granata, dimostrando quanto San Siro possa essere uno stadio molto complicato. Nei due tempi, si sono viste due partite diverse. Nei primi 45' il Toro è stato propositivo e in dominio: nonostante il gol di Pavlovic (una prodezza) che ha sbloccato il risultato, i granata hanno ripreso subito la gara con il gol di Simeone. Nel secondo tempo, il Milan ha allungato subito con due gol. Solo negli ultimi minuti il Toro ha accorciato il risultato, non riuscendo però a pareggiare. Sul finale, la partita si è fatta nervosa: tre ammoniti in pochi minuti di secondo tempo. Solo Tomori, invece, ha ricevuto il giallo nella prima metà di gara.