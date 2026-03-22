Milan-Torino 3-2, l’analisi dei gol: ecco dove hanno sbagliato i granata

L'analisi delle cinque azioni che hanno portato ai gol realizzati in questa sfida tra rossoneri e granata valida per il 30° turno di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 22 marzo - 18:23

Se fin qui Roberto D'Aversa è stato in grado di far rialzare il suo Torino con due vittorie su due in casa, lo stesso non si può dire sulle trasferte perché sul campo del Milan è arrivato il secondo ko su due della gestione del tecnico nato a Stoccarda. L'avversario era di nuovo molto complicato perché dopo Napoli, i granata cadono a San Siro contro i rossoneri secondi in classifica. La prestazione del Toro è stata incoraggiante ma per Zapata e compagni si torna a casa senza punti, per via soprattutto di un avvio di secondo tempo negativo con due reti incassate in pochissimi minuti. Di seguito l'analisi delle cinque azioni (compreso un calcio di rigore) che hanno portato a un gol segnato in questo match del 30° turno di Serie A.

Il Milan passa in vantaggio con un grande tiro di Pavlovic Il Milan attacca dalla sinistra e inserisce uomini in area di rigore. Nei pressi della linea di fondo c'è Pulisic (immagine 1), che alza la testa e cerca il compagno più indicato per inserire il cross.

Decisione presa: lo statunitense di origini croate vede l'inserimento di Bartesaghi ma non lo sfrutta e sceglie, invece, di inserire in mezzo all'area un pallone (immagine 2) a cercare il taglio di Fullkrug.

Il cross di Pulisic non è preciso: il taglio di Fullkrug è verso la porta di Paleari ma il pallone del numero 11 rossonero è troppo corto ed è facile preda della difesa granata. Coco va di testa e respinge il cross fuori dall'area.

Fuori dall'area di rigore granata c'è Pavlovic, salito per supportare la manovra offensiva. Il centrale rossonero controlla e pensa subito al tiro: lascia partire un missile che sbatte sulla traversa e trafigge un Paleari non posizionato nel migliore dei modi per il gol dell'1-0.

Il Torino pareggia: De Winter si perde Simeone La reazione del Torino è buona, i granata attaccano con la solita manovra: quinto sulla corsia e attaccanti in mezzo all'area. Pedersen scatta sulla destra e rientra, pensando al cross (immagine 1).

La scelta del norvegese è, invece, migliore: vede Vlasic fuori area e lo serve. Il croato dal limite controlla e prova a sferrare un mancino insidioso (immagine 2) alla sinistra di Mike Maignan.

Il portiere rossonero si allunga molto bene ma è sfortunato: la sua deviazione in tuffo sbatte sul palo e gli carambola nuovamente addosso (immagine 3). Il pallone resta vagante in area.

Davanti alla porta dei padroni di casa è molto bravo Giovanni Simeone che per primo si avventa sul pallone (immagine 4) e ribadisce in porta il gol dell'1-1, coronando la buona reazione degli uomini di D'Aversa allo svantaggio.

Rabiot fa esultare San Siro con l'inserimento che vale il 2-1 Nella ripresa il Milan torna in campo con un piglio diverso e da subito costruisce bene. Al 54' Modric tira fuori tutto il proprio talento e fuori dall'area di rigore granata vede perfetto l'inserimento di Pulisic sulla destra (immagine 1).

Lo statunitense si inserisce con i tempi giusti e con grande intelligenza calcistica non pensa al controllo o allo sterzo ma infila di prima intenzione un pericoloso pallone in mezzo all'area (immagine 2).

Sul cross a mezza altezza si avventa Adrien Rabiot che con un tap-in sporcato infila in rete di ginocchio (immagine 3) il gol del momentaneo 2-1.

Subito dopo anche Fofana piega ancora il Torino: esulta il Milan per il 3-1 Blackout granata, dopo un minuto attacca ancora il Milan in maniera molto pericolosa. Sulla sinistra Bartesaghi scatta (immagine 1) e pensa subito al cross, potente in mezzo all'area.

Come in occasione della prima rete, anche in questo caso l'assist non è preciso. Ismajli in area non ci pensa tanto e respinge di testa il cross dall'altra parte del campo (immagine 2).

Ancora una volta il Toro non è bravo sulla seconda palla e fuori area controlla Athekame. Il numero 24 rossonero vede smarcarsi Fofana nei pressi dell'area di rigore granata (immagine 3) e lo serve.

Il centrocampista francese controlla e si gira, mentre la marcatura di Ebosse è troppo distante, con il numero 77 granata che invece di correre incontro a Fofana arretra. Il giocatore del Milan può quindi avvicinarsi e tirare (immagine 4) battendo Paleari con il pallone che vale il 3-1.

Fallo di Pavlovic e Vlasic dal dischetto accorcia: Milan-Torino termina 3-2 Anche in questo caso la reazione del Toro è buona: i granata salgono e tentano il tutto per tutto. Quando mancano poco più di dieci minuti, i granata salgono con tantissimi uomini e Ilkhan tenta il cross dalla grandissima distanza (immagine 1).

Il pallone è sporcato e con un rimbalzo insidioso diventa un ottimo assist per Simeone, che scatta ma si vede atterrato da un colpo con la mano di Pavlovic (immagine 2).

Tra le proteste granata, al termine dell'azione il direttore di gara Fourneau va a rivedere al Var l'episodio e, dopo alcuni replay (immagine 3), prende la propria decisione.

Calcio di rigore, sul dischetto va Nikola Vlasic (immagine 4) che, con un penalty magistrale spiazza Maignan: portiere alla propria destra, pallone alla sua sinistra. Il numero 10 del Toro firma il gol del 3-2 che sarà definitivo: i granata non riescono a completare la rimonta.