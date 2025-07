Monaco-Torino 3-1, il tabellino: ammonito soltanto Tameze

Il Torino esce sconfitto 3-1 dal primo test amichevole che sottopone i granata al Monaco. Fissato a domani alle 10.30 il secondo round. Nella gara odierna, disputatasi alle 18, tre reti nella prima frazione: Gineitis ad aprire le marcature al 6', la risposta di Biereth al 16' e il vantaggio monegasco con Camara al 46'. Nella ripresa il sigillo finale di Golovin al 18'. Il Torino è apparso completamente trasformato tra primo e secondo tempo, non solo per i numerosi cambi ma anche per il cambio di assetto tattico, passando dal 4-2-3-1 iniziale al 3-4-2-1 nella ripresa. Unica ammonizione del match quella rimediata da Adrien Tameze, sanzionato nella seconda frazione dall’arbitro Collin.