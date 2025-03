Monza-Torino 0-2: gli acquisti di gennaio firmano la seconda vittoria consecutiva

Triplice fischio in Brianza

Alberto Giulini Vicedirettore 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 14:23)

Il Toro espugna Monza e infila la seconda vittoria consecutiva. Un successo firmato dagli acquisti di gennaio: ci pensa Elmas a sbloccare la gara nel primo tempo, nella ripresa chiude i conti il primo gol in granata di Casadei. I granata salgono così a quota 34 punti in classifica, rispondendo alla vittoria dell'Udinese decimo. E all'orizzonte c'è un'altra trasferta che metterà in palio punti pesanti: sabato i granata faranno visita al Parma.

Le scelte: Walukiewicz e Adams unici cambi — Vanoli cambia due giocatori rispetto alla vittoria contro il Milan: il terzino destro è Pedersen e non Walukiewicz. Per il resto ci sono Maripan, Coco e Biraghi a completare la linea difensiva. In mezzo al campo spazio alla coppia Ricci-Casadei, sulla trequarti Lazaro, Vlasic ed Elmas. Cambia anche la prima punta: c'è Adams a guidare l'attacco. Nesta risponde con il 3-5-2: ci sono Keita e Ganvoula a guidare l'attacco.

Il primo tempo: la sblocca Elmas — Partono subito forti i granata, trascinati dai tremila tifosi presenti tra un settore ospiti quasi esaurito e anche distinti e tribune. Il primo squillo è di Casadei, che manda di poco a lato dopo un'azione manovrata. Il centrocampista ex Chelsea si comporta da assaltatore, attaccando spesso l'area di rigore. I brianzoli provano a rispondere con un destro dal limite di Keita, di poco a lato. Quindi è Walukiewicz che al 27' colpisce male su assist di Vlasic, divorandosi il gol del vantaggio al termine di una buona azione in verticale. In un primo tempo a ritmi blandi manca però la giocata giusta per colpire dalle parti di Turati. L'occasione giusta arriva al 42': Biraghi ruba palla, Adams tocca per Vlasic e il croato allarga per Lazaro, cross per l'accorrente Elmas che da centro area infila per lo 0-1.

Il secondo tempo: raddoppia Casadei — Pronti, via ed è subito provvidenziale Turati a togliere dall'incrocio un destro ravvicinato di Casadei, bravo a colpire dopo un rimpallo in area. Quindi il portiere è ancora reattivo su Adams al termine di un contropiede orchestrato da Vlasic. Nesta prova quindi a scuotere i suoi con due cambi: fuori Birindelli e Ganvoula, in campo Urbanski e Mota. Il raddoppio del Toro arriva al 66': Vlasic serve Adams sulla destra, sul cross deviato da un difensore si avventa Casadei che controlla e lascia partira un destro che spacca la traversa prima di gonfiare la rete. Primo gol in maglia granata per l'ex Chelsea, che esulta sotto il settore ospiti in festa. Vanoli si gioca quindi i primi cambi: spazio a Karamoh e Sanabria per Lazaro e Adams. Nesta inserisce invece Vignato e Ciurria per Zeroli e D'Ambrosio. E proprio Ciurria ci prova con un mancino a giro, trovando i guantoni di Vanja. L'ultima mossa del Monza è Castrovilli per Keita. Vanoli richiama invece Casadei, inserendo Gineitis. E proprio su un cross del lituano ci prova di testa Sanabria, bravo a trovare il pallone da posizione defilata, ma senza inquadrare lo specchio. All'89' scatta il giallo per Coco dopo un intervento duro in mezzo al campo. E Vanoli inserisce Linetty per Elmas. Scattano quindi tre minuti di recupero e Vanja è subito attento a chiudere su Ciurria. È l'ultima occasione: a Monza festeggia il Toro, è 0-2 granata. E scatta la festa sotto un settore ospiti stracolmo.