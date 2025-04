Napoli-Torino 2-0: granata vittime sacrificali della nuova capolista

Triplice fischio al Maradona: i partenopei si portano a +3 sull'Inter

Alberto Giulini Vicedirettore 27 aprile - 22:46

Al Napoli basta una doppietta di Scott McTominay per superare 2-0 il Toro e mettere la freccia sull'Inter, portandosi a tre punti di vantaggio. Lo scozzese decide dunque una gara giocata a ritmi molto blandi, complice anche il fatto che i partenopei abbiano sbloccato la partita già al 7'. Il Toro incappa così nella terza sconfitta del 2025, che coincide ancora una volta con un'assenza di Ricci. Una partita poco brillante per la squadra di Vanoli, che chiude senza nemmeno un tiro nello specchio della porta. I granata mantengono in ogni caso il decimo posto, ma il Como è ad una sola lunghezza di distanza.

Le scelte: Vanoli torna alla difesa a tre — Senza lo squalificato Gineitis e con Lazaro e Vlasic recuperati in extremis, Vanoli decide di cambiare modulo. Spazio dunque al 3-5-2, con Coco, Maripan e Masina a comporre la retroguardia. Sulle fasce ci sono Pedersen e Biraghi, in mezzo al campo Tameze (per il forfait di Ricci nel pre-gara) e Casadei ai fianchi di capitan Linetty. In avanti, a supporto di Adams, c'è il grande ex Elmas. Conte perde Raspadori per febbre e sceglie Spinazzola per completare il tridente con Politano e Lukaku. In difesa recupera in extremis Buongiorno, alla seconda da ex.

Il primo tempo: doppio McTominay, azzurri subito avanti — Al 7' arriva subito il vantaggio del Napoli: Tameze si perde l'inserimento di Anguissa che trova il tocco vincente di McTominay a centro area. Il Toro ha la palla del pareggio tre minuti più tardi, ma Adams manda clamorosamente alto su assist di Linetty sugli sviluppi di corner. La gara prosegue a ritmi blandi, senza particolari occasioni per larghi tratti. Al 41' arriva quindi il raddoppio del Napoli, quasi in fotocopia: cross dalla destra di Politano, lo scozzese anticipa Casadei e infila di controbalzo. Al 44' scatta il giallo per Maripan, che spende il cartellino per fermare Politano. Dopo due minuti di recupero si va dunque all'intervallo con il Napoli avanti 2-0.

Il secondo tempo: ritmo blandi e poche occasioni — Al rientro dagli spogliatoi cambia subito Vanoli, inserendo Ilic al posto di Tameze. In avvio di ripresa partono meglio i granata, che gestiscono bene il possesso. Ilic è quindi costretto a spendere subito il giallo per rimediare ad un errore in impostazione di Masina. Conte deve invece rinunciare ad Anguissa, sostituto da Billing. Tra le fila granata al 59' scatta il momento di Vlasic e Lazaro, in campo al posto di Linetty e Biraghi, con il Toro che si schiera 3-4-2-1. La migliore occasione è subito del Napoli: Billing colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa. Un altro infortunio costringe Conte a cambiare: Buongiorno alza bandiera bianca, al suo posto entra Marin. Al 68' Vanoli prova ad aumentre la trazione anteriore, inserendo Karamoh al posto di Coco. L'ultimo cambio arriva all'85': Walukiewicz rileva Masina in difesa. Nel Napoli spazio invece a Raspadori, Simeone e Gilmour per Olivera, Lukaku e Lobotka. Scattano cinque minuti di recupero e arriva un giallo pesante per Lazaro: diffidato, salterà la gara di venerdì contro il Venezia. I granata provano a chiudere in attacco ma latitano occasioni nitide per riaprire la gara. Festeggia dunque il Napoli, ora primo in solitaria a +3 sull'Inter.