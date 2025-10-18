Neres pre Torino-Napoli: “Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, l'esterno azzurro David Neres ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

It’s Neres time: come ti senti? “Sto bene. Sto facendo del mio meglio, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”.