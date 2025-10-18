Toro News
PREPARTITA

Neres pre Torino-Napoli: “Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”

Neres pre Torino-Napoli: “Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato” - immagine 1
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri
Davide Bonsignore Redattore 

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, l'esterno azzurro David Neres ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

It’s Neres time: come ti senti? “Sto bene. Sto facendo del mio meglio, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”.

Ti manca ritrovare il gol? “Ovviamente non c’è sensazione migliore, devo lavorare bene in campo”.

