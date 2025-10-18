Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, l'esterno azzurro David Neres ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Neres pre Torino-Napoli: “Sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri
It’s Neres time: come ti senti? “Sto bene. Sto facendo del mio meglio, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato”.
Ti manca ritrovare il gol? “Ovviamente non c’è sensazione migliore, devo lavorare bene in campo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA