Le pagelle di Bologna-Torino 0-0: la difesa non concede nulla

Termina Bologna-Torino ed è il momento delle pagelle. Termina Bologna-Torino ed è il momento delle pagelle. I granata escono indenni dal Dall'Ara, dove i felsinei avevano trovato tre vittorie su tre in campionato. Il rammarico è per una traversa colpita da Adams nel primo tempo, per il resto la squadra di Baroni ha dimostrato di saper tenere testa a una diretta concorrente per un piazzamento europeo.