Termina Torino-Atalanta, è il momento delle pagelle. I granata di Baroni reggono fino alla mezzora, poi tirano i remi in barca a causa degli errori. Tre gol incassati, con colpa, nel giro di otto minuti, condannano a un parziale pesantissimo il Toro, fischiato al rientro negli spogliatoi. Alla ripresa nessun segnale di reazione a lungo, solo due tentativi personali di Simeone chiamano in causa Carnesecchi. La possibilità di riaprire la partita arriva con il rigore guadagnato da Coco, ma Zapata si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Finisce 0-3, tra i fischi dell'Olimpico Grande Torino e con la Maratona che inizia a svuotarsi prima del triplice fischio.
Le pagelle di Torino-Atalanta 0-3: difesa a picco, Simeone l’unico a provarci
I voti ai protagonisti della sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2025/2026
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-ATALANTA 0-3
