Termina Torino-Fiorentina ed è il momento delle pagelle. Arriva il primo punto del campionato per il Torino, che incassa un pari casalingo a reti inviolata contro i viola. Quantomeno Marco Baroni riesce a portare a casa un clean sheet: il risultato più dirsi giusto ma c'è ancora da lavorare per arrivare a un buon livello di competitività.
POSTPARTITA
Le pagelle di Torino-Fiorentina 0-0: Maripan imprescindibile, Simeone pericoloso
I voti ai protagonisti della sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2025/2026
Per quanto riguarda i singoli, da segnalare il buon ritorno di Maripan, che è subito padrone della situazione in difesa. Nessun granata emerge particolarmente: bene Simeone nel primo tempo, cresce Vlasic nel secondo. Gli innesti dalla panchina non danno molto a livello di spinta offensiva: evidente che sia prevalso il timore di perdere.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-FIORENTINA 0-0
