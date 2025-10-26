Le pagelle di Torino-Genoa 2-1: Maripan è l’uomo in più nella rimonta

Termina Torino-Genoa, è il momento delle pagelle. I granata giocano una partita a due volti. Nel primo tempo il Genoa fa la partita e sfrutta gli errori della squadra di Baroni per sbloccarla. Nella ripresa il Toro entra in campo con un altro piglio, i cambi fanno la differenza. Finisce 2-1 all'Olimpico Grande Torino, seconda vittoria consecutiva per i granata grazie all'autogol di Sabelli e allo zampino di Maripan.