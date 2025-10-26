Termina Torino-Genoa, è il momento delle pagelle. I granata giocano una partita a due volti. Nel primo tempo il Genoa fa la partita e sfrutta gli errori della squadra di Baroni per sbloccarla. Nella ripresa il Toro entra in campo con un altro piglio, i cambi fanno la differenza. Finisce 2-1 all'Olimpico Grande Torino, seconda vittoria consecutiva per i granata grazie all'autogol di Sabelli e allo zampino di Maripan.
pagelle
Le pagelle di Torino-Genoa 2-1: Maripan è l’uomo in più nella rimonta
I voti ai protagonisti della sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A 2025/26
Per quanto riguarda i singoli, spiccano le prestazioni di Maripan e Paleari, decisivi ai fini del risultato nell'averlo indirizzato e nell'averlo salvato. Bene anche Pedersen, male Coco e Asllani con gli errori costati lo svantaggio
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-GENOA 2-1
