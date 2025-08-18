Termina Torino-Modena, la prima gara ufficiale della stagione, ed è il momento delle pagelle. I granata passano il turno al termine di una partita dai due volti: malissimo il primo tempo con il 4-2-3-1, poi Baroni passa al 4-3-3 con l'inserimento di Ilkhan, la squadra trova il gol e prende il comando delle operazioni. Servirà lavorare molto, ma almeno la serata è stata aggiustata in corsa dopo che si erano sentiti nitidi i primi fischi da parte del pubblico.
POSTPARTITA
Le pagelle di Torino-Modena 1-0: è Ilkhan a dare la scossa. Bene Israel
I voti ai protagonisti della sfida valevole per i 32esimi di Coppa Italia
Per quanto riguarda i singoli, oltre al match winner Vlasic, da segnalare sono le prestazioni di Ilkhan, che ha un ottimo impatto sul match, e di Israel, che salva i granata in un paio di occasioni nel primo tempo. Il peggiore è Aboukhlal, esordio da dimenticare velocemente.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-MODENA 1-0
© RIPRODUZIONE RISERVATA