Le pagelle di Torino-Modena 1-0: è Ilkhan a dare la scossa. Bene Israel

Termina Torino-Modena, la prima gara ufficiale della stagione, ed è il momento delle pagelle. I granata passano il turno al termine di una partita dai due volti: malissimo il primo tempo con il 4-2-3-1, poi Baroni passa al 4-3-3 con l'inserimento di Ilkhan, la squadra trova il gol e prende il comando delle operazioni. Servirà lavorare molto, ma almeno la serata è stata aggiustata in corsa dopo che si erano sentiti nitidi i primi fischi da parte del pubblico.