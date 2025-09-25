Le pagelle di Torino Pisa 1-0: Casadei c’è nelle due fasi, buon impatto di Nkounkou

Torna al successo in casa il Torino che mancava da metà agosto, proprio nell'altra sfida di Coppa Italia, quando i granata eliminarono il Modena. Arriva un successo prezioso questa sera con il Pisa, un 1-0 che porta la firma di Casadei e che può riportare un minimo di sorriso sulle facce di Baroni e dei suoi ragazzi. Tuttavia, c'è ancora molto da migliorare perché dopo un primo tempo in cui il Toro aveva fatto vedere delle belle cose e si era dimostrato attivo in attacco, è arrivato un secondo tempo in discesa con il finale che ha visto il Pisa pronto anche ad attaccare e a creare un paio di pericoli alla porta di Paleari nonostante l'uomo in meno in campo.