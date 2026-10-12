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Le pagelle

Ed è così che il Toro conquista la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Dopo Firenze, Abate trova altri tre punti grazie a un gol fortunoso di Kulenovic, al secondo centro consecutivo. Un successo prezioso, arrivato al termine di una partita non particolarmente brillante, nella quale i granata passano in vantaggio con Bragança, prima di farsi raggiungere da Ekkelenkamp. Nella ripresa Abate azzecca i cambi, soprattutto quelli di Vlasic e Kulenovic, e al triplice fischio arriva un segnale importante dopo un avvio di campionato zoppicante. Inizia qui il campionato dei granata? Parola alle prossime puntate.

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