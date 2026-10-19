Ignazio Abate è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Quanti allenatori bravi sono usciti dal Milan...

"Io ho avuto la fortuna di crescere con tantissimi campioni. Non so se sia un caso o sia l'aria di Milanello".

Questa sera si è incastrato tutto il vostro lavoro.

"Credo che abbiamo fatto una prima mezz'ora di grandissimo livello. Poi è uscito il Parma, nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbiamo difeso senza rischiare. Nel secondo tempo dobbiamo fare uno step di riprendere la partita, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ma la voglia di non prendere gol è un dato importante".

Il gol di Simeone e Perri che esce soddisfatto: sono due immagini importanti di questa sera?

"Perri è arrivato alla fine del mercato, in una città nuova e dopo un infortunio. Ha sempre avuto la mia massima fiducia. Sono felice per lui e per Simeone, ha fatto un grande lavoro per la squadra nelle prime giornate e ora si è anche sbloccato. L'ho abbracciato".

Simeone è un giocatore straordinario...

"E' un ragazzo che ha animo. Lavora tutti i giorni a testa bassa, è un leader. Gioca per la squadra. Sono giocatori veramente importanti, è positivo dentro al gruppo. Ma ne ho tanti così. E' un gruppo con valori importanti. Ci vuole umiltà, dobbiamo lavorare su tante cose per migliorarci".

Cosa vi chiede ora la piazza?

"La piazza ci chiede questo spirito, che non ci deve mai abbandonare. Non è facile con tanti ragazzi nuovi creare un gruppo e legami forti. Io credo tanto in questo. Ogni giorno ci stringiamo sempre di più, è la cosa più bella".

Questo delle ultime due giornate sembra un altro Toro. Cos'è cambiato?

"Tanti sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. Poi siamo partiti con un'idea tattica diversa, poi con le cinque punte in rosa abbiamo deciso di passare a due punte. E poi l'aspetto umano, in campo l'animo fa la differenza. Lo spirito sta crescendo, come il senso di appartenenza. Dobbiamo continuare su questa squadra, perché abbiamo tantissimo da migliorare".