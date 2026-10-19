Alessio Cacciamani è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Le sue sgasate stanno diventando rinomate. Su cosa sta lavorando e cosa le chiede Abate?

"Io cerco di lavorare giorno per giorno per raggiungere un salto di qualità. Anche perché il passaggio dalla B alla A è importante. Cerco di evitare gli errori fatti e di lavorare sugli aspetti tattico, fisico, tecnico e mettere dentro più tipologie di giocate. Poi lavoro nel dettaglio, il mister e lo staff mi aiutano".

E in particolare?

"Forse la precisione nell'ultima giocata: devo metterla dentro con più attenzione".

Come va lo studio per la maturità?

"Ora giocando anche in settimana faccio un po' fatica, perché vado la sera. Però cerco di conciliare tutti gli impegni".Sul mercato è valutato 25 milioni di euro. "Non è male. Ma ancora c'è tanto da lavorare, dopo il valore di mercato è relativo. Io cerco di lavorare giorno dopo giorno senza mettermi limiti. C'è tanto da lavorare".

Quando quest'estate si parlava di Roma, cosa pensava?

"Era la prima volta in cui mi trovavo in una situazione del genere. Sono situazioni nuove che devo imparare a gestire. La mia idea è di restare al Torino: sono affezionato a questa maglia che mi ha cresciuto. Il mio primo pensiero è sempre stato lavorare e fare bene qui. C'è solo il Torino".