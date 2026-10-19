Il portiere del Toro si è presentato in zona mista dopo il termine del match tra i granata e i ducali
Giocatore TORO è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.
Lucas ci può spiegare come ha fatto la gran parata su Romero?
"Abbiamo lavorato tanto sul proteggere il lato del portiere e di conseguenza lavorando bene di squadra, sono riuscito ad essere molto reattivo e ho fatto la parata su Romero"
Il primo clean sheet del campionato, è anche merito suo...
"Ho trovato un grandissimo gruppo e quindi i clean sheet perlopiù non è solo merito mio ma della squadra. Merito anche del lavoro di reparto, che sta facendo bene"
Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.
Cosa prova in questo momento?
"Sono molto felice per la vittoria, abbiamo meritato questo cleen sheet. Devo ringraziare i preparatori dei portieri, lavorando forte con me e con gli altri. Ce lo siamo meritato".
Qual è la più grande differenza con il calcio inglese?
"C'è più attenzione alla parte tattica. E' più difficile segnare, le difese sono schierate in maniera più attenta. Il valore del gol qua è più grande".
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