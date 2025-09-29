Parma-Torino 1-0: rigore di Pellegrino, ducali avanti all’intervallo

Il Toro fa la partita, il Parma sfrutta l'unico episodio favorevole per portarsi avanti. Pellegrino su calcio di rigore firma il vantaggio ducale all'intervallo. Una vera e propria beffa per i granata che non avevano concesso nulla fino a quel momento. Alla squadra di Baroni servirà dunque una scossa per ribaltare la gara nella ripresa.

Le scelte

Baroni riparte ancora una volta dal 3-4-3 delle ultime uscite e ritrova Maripan al centro della difesa. Nkounkou preferito a Biraghi sulla sinistra per la prima volta in campionato, a destra si rivede Lazaro dal 1'. In cabina di regia c'è Asllani, al suo fianco confermato Casadei dopo il gol vittoria contro il Pisa. L'unica punta è Simeone, sugli esterni Ngonge e Vlasic. Cuesta risponde con il 3-4-1-2: ci sono Pellegrino e Cutrone a guidare l'attacco.