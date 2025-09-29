Il Toro fa la partita, il Parma sfrutta l'unico episodio favorevole per portarsi avanti. Pellegrino su calcio di rigore firma il vantaggio ducale all'intervallo. Una vera e propria beffa per i granata che non avevano concesso nulla fino a quel momento. Alla squadra di Baroni servirà dunque una scossa per ribaltare la gara nella ripresa.
Al 45'
Parma-Torino 1-0: rigore di Pellegrino, ducali avanti all’intervallo
Le scelte—
Baroni riparte ancora una volta dal 3-4-3 delle ultime uscite e ritrova Maripan al centro della difesa. Nkounkou preferito a Biraghi sulla sinistra per la prima volta in campionato, a destra si rivede Lazaro dal 1'. In cabina di regia c'è Asllani, al suo fianco confermato Casadei dopo il gol vittoria contro il Pisa. L'unica punta è Simeone, sugli esterni Ngonge e Vlasic. Cuesta risponde con il 3-4-1-2: ci sono Pellegrino e Cutrone a guidare l'attacco.
Il primo tempo—
Al quarto d'ora uno spunto di Ngonge costringe Ndiaye a concedere una punizione dal limite e spendere il cartellino giallo. Proprio il belga si incarica della battuta, mandando di poco a lato da posizione defilata. E ancora Ngonge si rende pericoloso con un dribbling secco in area di rigore, ma Circati si salva e mette in angolo sul cross basso dell'esterno granata. Il Toro prova ad alzare la pressione, facendosi vedere con continuità nell'area ducale. Lo stesso Ngonge deve quindi spendere l'ammonizione al 30' per fermare un contropiede del Parma. Sugli sviluppi del calcio di punizione protestano i padroni di casa per un tocco con il braccio di Ismajli: Collu, richiamato al Var dopo un lungo check, fischia calcio di rigore per "fallo di mano fuori sagoma". Dal dischetto si presenta Pellegrino, Israel intuisce ma non riesce ad evitare l'1-0. I padroni di casa provano ancora a farsi vedere con Del Prato, è attento Coco in chiusura. Dopo tre minuti di recupero, si va dunque all'intervallo con il Parma avanti di un gol.
