Parma-Torino 2-1, l’analisi dei gol: errore lasciare Vlasic a marcare Pellegrino

La difesa del Toro non si fa trovare pronta sul corner che vale la vittoria del Parma: marcature sbagliate con Vlasic che non ha il fisico per fermarlo
Federico De Milano
Federico De Milano Caporedattore 

La difesa del Torino offre ancora un'altra prestazione deludente, pure nella trasferta di Parma. I granata di Marco Baroni cadono infatti nella trasferta di Parma perdendo 2-1 con la doppietta di Pellegrino che decide il match. Nel Toro l'unica gioia è la bellissima rete segnata da Cyril Ngonge che però non vale nessun punto in classifica.

Di seguito l'analisi delle tre azioni che hanno portato a dei gol nella sfida del Tardini.

