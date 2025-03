Parma-Torino 2-2: le tre vittorie consecutive rimangono un tabù

Il commento al termine della sfida tra crociati e granata

Giacomo Stanchi Redattore 8 marzo 2025 (modifica il 8 marzo 2025 | 17:04)

Il Torino inizia bene la gara e va in vantaggio. Poi, il Parma sale e i granata faticano. Nel secondo tempo i piemontesi vengono recuperati per due volte: prima è Pellegrino a pareggiare la rete della prima frazione di Elmas e poi l'argentino mette di nuovo i conti a posto dopo il nuovo vantaggio di Adams. I granata perdono due punti, davanti ad un pubblico granata arrivato in massa in Emilia. La salvezza appare oramai conquistata.

Le scelte: confermati gli undici che hanno vinto a Monza — Paolo Vanoli segue la via dell'entusiasmo e conferma gli undici che sono usciti vincitori dalla sfida con il Monza. Una nutritissima rappresentanza di tifosi granata segue il Toro in Emilia. A destra viene nuovamente preferito Walukiewicz a Pedersen, mentre a sinistra in difesa c'è la conferma di Biraghi. Sulla mediana la linea azzurra viene ribadita con Ricci e Casadei. Dietro ad Adams centravanti. sulla trequarti ci sono Lazaro, Vlasic ed Elmas.

Il primo tempo: il Toro è superiore in avvio. Poi il Parma sale — La gara comincia con qualche minuti di ritardo in seguito al perpetuarsi del lancio di oggetti da parte della curva di casa. Torino bene in avvio e i granata mettono alle corde il Parma nei primi minuti di gioco con un lungo e prolungato possesso palla. La prima occasione è però del Parma al minuto 11: Coco anticipa provvidenzialmente Bonny su un cross velenoso, riuscendo ad evitare che l'attaccante del Parma concludesse a rete. La prima ammonizione è al minuto 13 per Vogliacco. La sua spinta su Adams accende una breve rissa, facendo innervosire Maripan. Va Biraghi al tiro sulla conseguente punizione, ma il pallone viene deviato e termina in angolo. Ducali di nuovo pericolosi al 18': Valeri va al tiro dopo un corner. Il suo pallone termina la corsa a sinistra della porta difesa da Vanja. Il Torino risponde un minuto dopo con Elmas: il macedone, dopo una bella azione collettiva in cui sono coinvolti anche Casadei e Ricci, va in gol con un bellissimo destro a giro dal limite dell'area che termina sul secondo palo della porta difesa da Suzuki e si infila in rete. Si tratta del terzo gol nelle ultime quattro per l'ex Napoli che in granata si diverte e fa divertire. Al minuto 25 primo giallo per i piemontesi: viene ammonito Ricci, autore di un'entrata in cui prende anche il pallone, ma il piede del calciatore granata è troppo alto. La panchina granata protesta vistosamente per il cartellino. Al 31' bella apertura di Lazaro per Biraghi, che conclude ma viene murato. Ci riprova Elmas, ma il pallone termina fuori. Il Torino continua il forcing anche nei minuti successivi, mantenendo, comunque, alta l'attenzione anche nel reparto arretrato. Al minuto 36 viene ammonito il numero 5 del Parma Valenti che ferma un'azione promettente di Casadei. Al 40' Bonny è autore di un cross invitante a Keita, che va al tiro da ottima posizione, ma il pallone termina nella curva dei padroni di casa tra i fischi dei tifosi. Il Parma termina il primo tempo in avanti. I granata faticano ad uscire dalla propria metà campo. Al 44', in seguito ad un corner c'è una doppia prodezza difensiva dei granata: Bonny va di testa, ma Vanja respinge male. Adams salva sulla linea, poi la palla scheggia la traversa, dopo un tocco di Valenti, e termina tra le mani del portiere serbo. La prima frazione termina con un nuovo tiro a giro di Adams che si conclude a lato della porta di Suzuki.

Il secondo tempo: il Torino cala e il Parma non molla — La prima chance della ripresa è di Almqvist, la sua conclusione al minuto 47 termina a lato. Poco dopo, è Casadei che va in chiusura sempre sul numero undici crociato. Continua il forcing degli emiliani nei minuti successivi. Al 55' fuori Estevez, Valenti e Bonny e dentro Pellegrino, Leoni e Anas. Al 60' è Pellegrino a pareggiare per i crociati: Valeri è autore di un cross rasoterra per l'argentino, che lasciato solo in area, conclude a rete. Riprende, immediatamente dopo il gol, il lancio di pezzi di coreografia nell'area di Suzuki. Fourneau interrompe il gioco e lo speaker richiama nuovamente all'ordine. Al minuto 67 esce Sohm per Hernani, mentre tra i granata entrano Karamoh e Gineitis in cambio di Elmas e Casadei. Al 70' nuovo giallo: tra gli emiliani viene ammonito Pellegrino. Sulla conseguente punizione il Torino va in vantaggio nuovamente: è Adams ad andare in rete con un mancino piazzato dopo un assist di tacco meraviglioso di Maripan, imbeccato da Vlasic. Lo scozzese viene, poi ammonito per l'esultanza sotto la curva parmense. Al 75' viene sostituito Almqvist per Man. Al 83' il Parma riprende ancora in mano la partita: è di nuovo Pellegrino a mettere in gol. L'argentino segna di testa dopo un corner calciato sul primo palo. Un minuto dopo Paolo Vanoli toglie Lazaro per mettere Pedersen. Il Parma nel finale, sostenuto dal proprio pubblico rinvigorito dopo il nuovo pareggio, tenta l'assalto per ottenere la vittoria. Al 90' ancora una sostituzione per i granata: fuori Ricci e dentro Linetty. Man ci riprova nel primo dei cinque minuti di recupero con un bel rasoterra subito dopo l'ingresso in area, ma il pallone termina fuori di poco a sinistra di Vanja. Il Torino cala ancora: non è più sicuro dei propri mezzi e fatica a costruire.