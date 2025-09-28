Parma-Torino, i convocati dei crociati: torna Djuric

Per la sfida contro il Toro di lunedì 29 settembre alle 18:30, mister Cuesta ha convocato 24 giocatori. La principale novità è il ritorno di Milan Djuric, bomber crociato che era finito ai box per via di un problema alla caviglia e che finora ha collezionato soltanto pochi minuti entrando a gara in corso. La sua presenza dal primo minuto resta in dubbio, ma rappresenta comunque un’arma importante, a cui Maripan e compagni dovranno fare attenzione. Ancora out invece il difensore argentino Valenti, fermato da una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra: lo stesso infortunio lo aveva già costretto a dare forfait all’ultimo momento nella trasferta di Cagliari. Nonostante questa assenza, Cuesta potrà contare su un gruppo quasi al completo e su diverse alternative sia in difesa che a centrocampo.