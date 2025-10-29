Nei minuti precedenti alla sfida tra Bologna e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Marcus Pedersen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
PREPARTITA
Pedersen pre Bologna-Torino: “C’è una bella atmosfera”
Le dichiarazioni del terzino granata
"Dobbiamo migliorare perché sette punti nelle ultime tre hanno trasformato il nostro mood all'interno dello spogliatoio. C'è una bella atmosfera"
© RIPRODUZIONE RISERVATA