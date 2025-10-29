Toro News
PREPARTITA

Pedersen pre Bologna-Torino: “C’è una bella atmosfera”

Le dichiarazioni del terzino granata
Matteo Curreri

Nei minuti precedenti alla sfida tra Bologna e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Marcus Pedersen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

"Dobbiamo migliorare perché sette punti nelle ultime tre hanno trasformato il nostro mood all'interno dello spogliatoio. C'è una bella atmosfera"

