Petrachi pre Roma-Torino: “Cabral? Non stiamo cercando l’attaccante”

Le parole del ds granata poco prima del calcio d'inizio

Matteo Curreri 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 20:54)

Poco prima dell'inizio di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il ds Gianluca Petrachi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole:

"Sazonov, Asllani e Nkounkou sono fuori per il mercato altri per acciacchi fisici. Siamo in 32, deve uscire qualcuno affinché ne entri un altro. E' un gioco a incastro, gennaio è difficile anche per questo"

Cabral è un obiettivo?

"Al momento non stiamo cercando l'attaccante. Sono rumors di mercato ma non è una notizia veritiera"

A Roma si vuole prendere un po' di rivalsa?

"A Roma ho vissuto un anno importante. Nessuno più ha più fatto 70 punti. Ho dato il 100% di me stesso, ma ora penso al Toro perché ho tanta voglia di rivalsa"