Finisce 0-1 l'incontro tra Pisa e Torino all'Arena Garibaldi, valido per la trentunesima giornata di campionato. Al termine del match, il tecnico rossonero Oscar Hiljemark ha rilasciato le proprie dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Pisa crea le sue occasioni, non le concretizza e poi subisce. Perché ha tolto le due punte in avanti?“Ho visto tutti e due stanchi, ma anche la partita era cambiata, loro giocavano molto sulla fisicità e io volevo creare superiorità a centrocampo con Tramoni per cercare spazi. Dopo due minuti abbiamo creato un’occasione grande su pressione, ma è tutto difficile”.

Era una grande occasione per provare a sperare. Come si fa ad andare avanti?“La classifica è sempre quella, ma manca una partita in meno. Oggi ho visto una squadra che ha provato a fare quello che doveva fare, abbiamo giocato bene, siamo stati aggressivi. E’ l’unica strada, anche per le prossime partite. Da domani inizieremo a pensare alla prossima. Noi proviamo a fare le cose positive per prendere i tre punti. Ad inizio ripresa loro hanno giocato bene, poi la partita è cambiata; hanno avuto un’occasione e fatto un gol, questo è molto frustrante”.

Hiljemark in conferenza stampa

Il tecnico dei toscani si è poi presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Come commenta questa sconfitta?"Sono frustrato perché secondo me abbiamo fatto una bella gara, è un risultato duro. Io ho visto una squadra che ha giocato bene e che ha fatto una bella fase difensiva. Ho visto una partita con molta fisicità, ho pensato che Tramoni potesse creare superiorità numerica e anche in fase difensiva volevo pressing più alto, questo ha funzionato bene".

Quell'errore di Tramoni quanto pesa?"Stasera ha fatto un errore e lo sa ma è stato uno dei migliori in campo. Anche lui stasera penserà tante volte a questo errore. Ma questo è il calcio, da domani deve ripartire. Ci dà tanta energia fino alla fine, ho visto una squadra che fa un buon lavoro da dieci giorni".

Non è la prima volta che vediamo gol subiti così, cosa non sta funzionando?"Siamo in equilibrio come numero di giocatori in area tra le due squadra. Angori deve andare dentro, è stato libero sul secondo palo il loro giocatore ed è arrivato il gol. Devo vedere meglio l'azione per dire qualcosa di più specifico ma è un peccato per come è arrivato questo gol del Torino".

Semper è tornato titolare per che motivo?"Prima è stato sfortunato perché è stato fuori a lungo per infortunio. Da 3-4 settimane ha fatto bene e noi lo abbiamo provato. Questa è stata una scelta tattica, Nicolas ha fatto bene".

C'è rassegnazione nello spogliatoio?"Secondo me, abbiamo perso una partita e il risultato è negativo. Noi dobbiamo restare positivi, la salvezza era difficile ma ci sta. Io non ho visto una squadra che non ha dato orgoglio alla maglia. Io e il mio staff domani iniziamo a lavorare per la trasferta a Roma"