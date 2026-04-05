Il tecnico dei toscani commenta il match con i granata
Il Pisa crea le sue occasioni, non le concretizza e poi subisce. Perché ha tolto le due punte in avanti?“Ho visto tutti e due stanchi, ma anche la partita era cambiata, loro giocavano molto sulla fisicità e io volevo creare superiorità a centrocampo con Tramoni per cercare spazi. Dopo due minuti abbiamo creato un’occasione grande su pressione, ma è tutto difficile”.
Era una grande occasione per provare a sperare. Come si fa ad andare avanti?“La classifica è sempre quella, ma manca una partita in meno. Oggi ho visto una squadra che ha provato a fare quello che doveva fare, abbiamo giocato bene, siamo stati aggressivi. E’ l’unica strada, anche per le prossime partite. Da domani inizieremo a pensare alla prossima. Noi proviamo a fare le cose positive per prendere i tre punti. Ad inizio ripresa loro hanno giocato bene, poi la partita è cambiata; hanno avuto un’occasione e fatto un gol, questo è molto frustrante”.
Hiljemark in conferenza stampaIl tecnico dei toscani si è poi presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.
Come commenta questa sconfitta?"Sono frustrato perché secondo me abbiamo fatto una bella gara, è un risultato duro. Io ho visto una squadra che ha giocato bene e che ha fatto una bella fase difensiva. Ho visto una partita con molta fisicità, ho pensato che Tramoni potesse creare superiorità numerica e anche in fase difensiva volevo pressing più alto, questo ha funzionato bene".
Quell'errore di Tramoni quanto pesa?"Stasera ha fatto un errore e lo sa ma è stato uno dei migliori in campo. Anche lui stasera penserà tante volte a questo errore. Ma questo è il calcio, da domani deve ripartire. Ci dà tanta energia fino alla fine, ho visto una squadra che fa un buon lavoro da dieci giorni".
Non è la prima volta che vediamo gol subiti così, cosa non sta funzionando?"Siamo in equilibrio come numero di giocatori in area tra le due squadra. Angori deve andare dentro, è stato libero sul secondo palo il loro giocatore ed è arrivato il gol. Devo vedere meglio l'azione per dire qualcosa di più specifico ma è un peccato per come è arrivato questo gol del Torino".
Semper è tornato titolare per che motivo?"Prima è stato sfortunato perché è stato fuori a lungo per infortunio. Da 3-4 settimane ha fatto bene e noi lo abbiamo provato. Questa è stata una scelta tattica, Nicolas ha fatto bene".
C'è rassegnazione nello spogliatoio?"Secondo me, abbiamo perso una partita e il risultato è negativo. Noi dobbiamo restare positivi, la salvezza era difficile ma ci sta. Io non ho visto una squadra che non ha dato orgoglio alla maglia. Io e il mio staff domani iniziamo a lavorare per la trasferta a Roma"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti