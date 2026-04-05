Pisa-Torino, il tabellino

PISA-TORINO 0-1 Reti: st 35’ Adams Ammonizioni: pt 13’ Aebischer pt 13’ Aebischer Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (st 40’ Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (st 40’ Touré), Aebischer, Hojholt (st 31’ Akinsanmiro), Angori; Moreo (st 12’ Stojilkovic), Tramoni; Meister (st 12’ Loyola). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Stengs, Coppola, Piccinini, Albiol, Bettazzi. Allenatore: Hiljemark. Torino (3–4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (st 38’ Lazaro), Gineitis (st 38’ Tameze), Prati (st 17’ Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (st 26’ Anjorin), Kulenovic (st 17’ Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Njie. Allenatore: D’Aversa. (3–4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (st 38’ Lazaro), Gineitis (st 38’ Tameze), Prati (st 17’ Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (st 26’ Anjorin), Kulenovic (st 17’ Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Njie. Allenatore: D’Aversa.

Non è stata una prestazione indimenticabile quella della squadra di Roberto D'Aversa all'Arena Garibaldi. Eppure, il Toro ha fatto quello che doveva fare: vincere, conquistare quei primi tre punti lontano da casa fino a oggi mai conquistati con il nuovo tecnico in panchina. La vittoria porta il nome di Ché Adams, che non trovava la via del gol dal 1° febbraio, in un'altra vittoria fondamentale in ottica salvezza contro il Lecce. Lo scozzese era subentrato al 17' della ripresa al posto di Sandro Kulenovic. Per quanto riguarda la direzione dell'arbitro Zufferli un solo ammonito durante l'intero incontro. L'unico ad essere finito sul registro dei cattivi è stato Aebischer al 13' della prima frazione.