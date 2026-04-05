Termina 0-1 l'incontro tra Pisa e Torino all'Arena Garibaldi, valevole per la 31a giornata di Serie A. Al termine del match, Ardian Ismajli ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

“Io migliore in campo? Non è importante questo, ma fare punti. Siamo molto contenti. Non meritavamo la crisi. Da quando è arrivato D’Aversa siamo diversi e ora siamo tutti insieme”.

Ismajli a Dazn

"Noi a Torino abitiamo vicino, quindi lo darò a lui perché ha una bimba e può farla felice. Non è però importante questo, ma i tre punti. Non vogliamo mollare e farne ancora di più, perché siamo una squadra forte. Soprattutto da quando è arrivo D'Aversa: siamo cambiati e vediamo cosa può succedere dopo".

D'Aversa ha detto che per salvarsi non bisogna prendere gol, oggi avete rispettato la regola...

"Se tu mantieni lo 0-0 puoi comunque pareggiare, se sei 1-0 per loro poi magari non riesci a prendere nessun punto. Abbiamo fatto una grandissima partita tutti insieme, poi con pazienza il gol è arrivato. Mi dispiace per il Pisa perché è una buona squadra però il Toro è il Toro".

Avete fatto un grosso passo per la salvezza. E' quasi fatta...

"Sì, soprattutto vedendo quello che hanno fatto le altre squadre. Ma noi non molliamo comunque, perché il Toro non merita di stare qui".