Le parole dei protagonisti a seguito della partita dell'Arena Garibaldi
“Io migliore in campo? Non è importante questo, ma fare punti. Siamo molto contenti. Non meritavamo la crisi. Da quando è arrivato D’Aversa siamo diversi e ora siamo tutti insieme”.
Ismajli a DaznAdams ha deciso la partita, tu hai vinto l'Mvp: tutto fila giusto secondo te?
"Noi a Torino abitiamo vicino, quindi lo darò a lui perché ha una bimba e può farla felice. Non è però importante questo, ma i tre punti. Non vogliamo mollare e farne ancora di più, perché siamo una squadra forte. Soprattutto da quando è arrivo D'Aversa: siamo cambiati e vediamo cosa può succedere dopo".
D'Aversa ha detto che per salvarsi non bisogna prendere gol, oggi avete rispettato la regola...
"Se tu mantieni lo 0-0 puoi comunque pareggiare, se sei 1-0 per loro poi magari non riesci a prendere nessun punto. Abbiamo fatto una grandissima partita tutti insieme, poi con pazienza il gol è arrivato. Mi dispiace per il Pisa perché è una buona squadra però il Toro è il Toro".
Avete fatto un grosso passo per la salvezza. E' quasi fatta...
"Sì, soprattutto vedendo quello che hanno fatto le altre squadre. Ma noi non molliamo comunque, perché il Toro non merita di stare qui".
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