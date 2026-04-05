D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Pisa delle 18:00 all'Arena Garibaldi. Il tecnico Roberto D'Aversa dovrà fare a meno del suo capitano, Duvan Zapata, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato negli ultimi giorni. Oltre al colombiano, risultano ancora assenti Zakaria Aboukhlal, il lungodegente Zannetos Savva e Saba Sazonov (fuori rosa). Recuperato, invece, Alieu Njie, che prima della sosta aveva saltato il match contro il Milan per un leggero infortunio. Di seguito la lista completa.

Pisa-Torino, i convocati granata

Israel, Paleari, Siviero;

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone.