Pongracic: “Il Toro ha qualità. Le squadre di Baroni sono sempre toste”

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic , attraverso dichiarazioni riportate da Tuttosport, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Torino di Marco Baroni. Per i viola sarà l’occasione di riscattare il debutto a due facce contro il Cagliari, chiuso sull’1-1 all’Unipol Domus: "Io sono molto arrabbiato per i due punti persi – afferma Pongracic – Dura accettare di prendere gol, figurarsi in pieno recupero. Bisogna analizzare gli errori e guardare avanti". Contro la squadra di Baroni, reduce dal pesante 5-0 incassato a San Siro, il difensore croato avverte: "Neppure i granata saranno contenti, con l’Inter non è mai facile ma non è certo il risultato che volevano".

Pongracic: "Vlasic difficile da spostare"

Arrivato alla Fiorentina la scorsa estate dal Lecce, Pongracic ha condiviso la prima stagione in Salento agli ordini dell'allenatore granata Marco Baroni: "Purtroppo ebbi un infortunio, fui operato in Germania, quindi giocai poco - racconta Pongracic - Con lui il Lecce si è salvato dopo la promozione, è un tecnico che ha dimostrato di saper creare un gruppo compatto, con mentalità e idee. Tosto affrontare le squadre guidate da mister Baroni". Torino-Fiorentina sarà l'occasione per Pongracic anche per incontrare il suo compagno di nazionale croata Nikola Vlasic: "È già a un livello alto. Con l'Inter era il capitano, ciò dimostra quanto sia importante per il Toro: è sempre pericoloso per come sa attaccare tra le linee e arrivare al tiro. E per come è fisicamente non è mai facile spostarlo".